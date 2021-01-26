Представитель папы hbvcrjuj Франциска сказал, что изменение климата - одна из главных проблем, стоящих перед человечеством в наши дни.

Выступая от имени папы римского Франциска, госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин в своем онлайн-обращении к саммиту посвященному поиску практических решений по борьбе с изменением среды обитания на период до 2030 года, проходящего в Нидерландах, заявил, что изменение климата «представляет собой одну из главных проблем, стоящих перед человечеством в наши дни», сообщает издание Breitbart.

«Имеющиеся в нашем распоряжении научные данные точно указывают на срочную необходимость незамедлительных действий, — сказал кардинал. — Переход к сокращению выбросов углекислого газа — это проблема не только в области технологий, но также и вопрос моделей потребления, образования и образа жизни».

Кардинал подчеркнул, что папа Франциск хочет заверить участников саммита «в своей поддержке и ободрении в эти дни интенсивных усилий». Также Паролин отметил, что сокращение выбросов углекислого газа и меры поддержки населения должны идти рука об руку, так как людям необходимо выработать адаптацию к новым условиям функционирования экономики.

«Это моральный и гуманитарный императив, тем более что самые серьезные и негативные последствия изменения климата часто затрагивают наиболее уязвимых: бедных и будущие поколения», — сказал священнослужитель.

Ранее СМИ сообщали, что папа Франциск всерьез задумался над отставкой.