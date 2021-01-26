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15:35   26 Января 2021
Весь мир

Ватикан призвал к «коллективному ответу» за изменение климата на планете

Ватикан призвал к «коллективному ответу» за изменение климата на планете

Выступая от имени папы римского Франциска, госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин в своем онлайн-обращении к саммиту посвященному поиску практических решений по борьбе с изменением среды обитания на период до 2030 года, проходящего в Нидерландах, заявил, что изменение климата «представляет собой одну из главных проблем, стоящих перед человечеством в наши дни», сообщает издание Breitbart.

«Имеющиеся в нашем распоряжении научные данные точно указывают на срочную необходимость незамедлительных действий, —  сказал кардинал. — Переход к сокращению выбросов углекислого газа — это проблема не только в области технологий, но также и вопрос моделей потребления, образования и образа жизни». 

Кардинал подчеркнул, что папа Франциск хочет заверить участников саммита «в своей поддержке и ободрении в эти дни интенсивных усилий». Также Паролин отметил, что сокращение выбросов углекислого газа и меры поддержки населения должны идти рука об руку, так как людям необходимо выработать адаптацию к новым условиям функционирования экономики. 

«Это моральный и гуманитарный императив, тем более что самые серьезные и негативные последствия изменения климата часто затрагивают наиболее уязвимых: бедных и будущие поколения», — сказал священнослужитель. 

Ранее СМИ сообщали, что папа Франциск всерьез задумался над отставкой.

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