Путин заявил об улучшении ситуации на рынке труда в России

Ситуация на рынке труда в России продолжает улучшаться, однако в этой сфере остается немало проблем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Ситуация на рынке труда в России продолжает улучшаться, однако в этой сфере остается немало проблем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что в настоящее время уровень безработицы в России составляет 5,9%, выразив уверенность, что в будущем ситуация изменится в лучшую сторону.