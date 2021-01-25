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15:16   25 Января 2021
Политика

Путин заявил об улучшении ситуации на рынке труда в России

Путин заявил об улучшении ситуации на рынке труда в России

Ситуация на рынке труда в России продолжает улучшаться, однако в этой сфере остается немало проблем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что в настоящее время уровень безработицы в России составляет 5,9%, выразив уверенность, что в будущем ситуация изменится в лучшую сторону.

"Перед правительством стоит задача выйти в ближайшее время на докризисный уровень, допандемийный уровень, так скажем. Судя по тенденциям, которые мы сейчас наблюдаем в экономике, такая задача абсолютно реалистична", — Сказал Путин в ходе онлайн-встречи с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.

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#россия #путин #рынок труда

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