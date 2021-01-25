Пушков рассказал о том, как теперь Россия должна относиться к Западу

России пора перестать пытаться понравиться Соединенным Штатам Америки и Западу, а также нужно меньше уделять внимания тому, что о ней говорят и пишут в западных СМИ.

России пора перестать пытаться понравиться Соединенным Штатам Америки и Западу, а также нужно меньше уделять внимания тому, что о ней говорят и пишут в западных СМИ.

Такое мнение в личном Telegram-канале высказал председатель комитета Совета Федерации по информационной политике и взаимодействиям со СМИ Алексей Пушков.

«У нас, в России, слишком много внимания уделяют тому, что о нас пишут и говорят на Западе. Краткое высказывание бывшей помощницы Трампа о России становится на полдня одной из главных новостей в стране, а статья в не самой влиятельной газете повсеместно цитируется на все лады», — пишет сенатор.

По его словам, этот пережиток остался с конца 1980–1990-х годов, когда понравится Западу и Америке было главной целью. Но пора признать, что Россия им не понравится никогда, и оставить этот пережиток в прошлом.

Также Пушков отметил и бессмысленность обсуждений западных двойных стандартов по отношению к РФ – они не только останутся, но и усилятся, уверен сенатор.

«Единого стандарта не будет. А продолжая мерить себя их мерилами и отзывами, мы лишь подтверждаем некую собственную вторичность. Словно они – судьи, они выносят оценки, а мы – подсудимые, мы пытаемся оправдаться и эти оценки опровергать», — подчеркивает Пушков.

Недавние события в США окончательно подтвердили, что американцы используют медиа и интернет-платформы в качестве орудий идейной диктатуры. Теперь Штаты не могут больше восприниматься в мире как судьи, у них на это не осталось ни политического, ни морального права, уверен сенатор.

А если США попытаются по инерции продолжать играть эту роль, Россия не должна принимать ее по инерции. У России есть право иметь собственные критерии и давать собственные оценки своим действиям, считает Пушков.

«Некогда магический фонарь демократического Запада – и особенно США – затухает. Демократии там остается все меньше. После лета погромов и осени скандальных выборов магии уже вообще не осталось. Света – тоже», — подчеркнул член Совета Федерации в заключение своих рассуждений.

Напомним, ранее Алексей Пушков предсказал, что администрация нового президента США Джо Байдена пришла ко власти на волне неоправданно высоких ожиданий, и очень скоро ей предстоит столкнуться с разочарованием американского народа, которое со временем будет только нарастать.