ЛГБТ, наркотики и расизм. Все грехи «Союзмультфильма» по версии Disney

Рассказываем о советских шедеврах для детей, которые не пройдут современную цензуру ни в одной толерантной стране Запада.

Юные зрители Disney+ отныне не смогут совершить путешествие в Нетландию или понаблюдать за цирковым представлением слоненка с огромными ушами: сервис заблокировал мультфильмы «Питер Пэн» и «Дамбо» из-за «расовых стереотипов». В частности, специально обученные люди разглядели проявление расизма сразу в нескольких сценах: когда герой, придуманный писателем Джеймсом Мэтью Барри, гостит у индейского племени «краснокожих», а также, когда артисты цирка рисовали темной краской «блэкфейс».

Пока детские ленты забраковали не для всех, а лишь для зрителей до семи лет. Под санкции также попали «Коты-аристократы» (из-за «раскосых глаз кошки по имени Шун Гон») и «Швейцарская семья Робинзонов» (за «желтые и коричневые лица пиратов»).

«Политика Сегодня» «примерила» подход американских поборников эпохи сверхтолерантности к советским мультфильмам. Попробовали выяснить, какие из них могли бы оказаться под тотальным запретом?

Оскорбленные нации

Трудно найти человека, который не знаком с приключениями Зайца и Волка из советского мультфильма «Ну, погоди!». Этот шедевр, озвученный голосами Клары Румяновой и Анатолия Папанова, разбирают на цитаты по сей день, а песня «Расскажи, Снегурочка, где была» под Новый год звучит из каждого утюга.

Только вот при тщательном анализе оказывается, что добрый детский мультфильм является настоящим рассадником расистских идей и стереотипов.

Чего стоит 17 серия «Ну, погоди!», в которой Волк после полета на воздушном шаре неудачно приземляется в неназванной стране третьего мира. На фоне желтых песков темнокожие зайцы, рассевшись полукругом, с примитивным оружием в руках смотрят телевизор фирмы Nokia, а в самые напряженные моменты начинают кричать и метать копья в экран.

Вряд ли активистам движения Black Lives Matter (BLM, «жизни темнокожих важны») подобная картина придется по вкусу. Вероятнее всего, телеэкран с злополучной серией советского мультфильма они традиционно закидают кирпичами или обольют краской.

Не останутся в стороне и жители Страны восходящего солнца или Поднебесной: в 13-й серии в московской Олимпиаде-80 принимает участие заяц с «раскосыми глазами». Недоумевающий Волк пытается убедиться в том, что это действительно тот самый, советский Заяц, но гость с Востока представляется, как некто «Заися».

Парад продолжает мультфильм «Жил-был пес», который «Союзмультфильм» создал по мотивам украинской народной сказки. Возмущение противников национальных стереотипов наверняка вызовут и знаменитая горилка, и свисающие на лоб чубы.

За 11 минут зрителю показывают полный набор клише про жителей Украины: от типичной деревенской свадьбы с самогоном до народных песен за столом.

Те, кто причисляет себя к цыганскому этническому меньшинству, наверняка останутся недовольны «Бременскими музыкантами». Атаманша банды разбойников – натуральная цыганка со всеми возможными атрибутами: огромные серьги, гитара, песни под скрипку и нездоровая любовь к игральным картам.

Под запрет и блокировку могут попасть и гангстеры из мультфильма «Приключения капитана Врунгеля», которые изъясняются на языке, имитирующем итальянский, и представляют собой самых типичных мафиози с родины пиццы и оливкового масла.

К территориальному происхождению мальчика по имени Маугли из мультипликационной экранизации книги Киплинга также возникает много вопросов. Смуглый молодой человек попадает в джунгли в общество Бандар-логов и диких зверей. Это ли не намек на «второсортность темнокожего населения»?

Все цвета радуги

В эпоху, когда помощником министра здравоохранения США становится педиатр-трансгендер, нельзя забывать и про гендерное самоопределение персонажей. Здесь у «Союзмультфильма» тоже далеко не самая «радужная» репутация.

К примеру, с какой стати мальчик Федор из мультика «Трое из Простоквашино» зовется именно «дядей»? Разве автор книги Эдуард Успенский был в праве решать судьбу молодого человека подобным образом?

Подозрительным кажется и поведение Ежика, что бродил в тумане в мультфильме Юрия Норштейна. Эксперты до сих пор спорят о тайном смысле этого произведения, которое, вопреки мультипликационному происхождению, совсем не развлекает детей, а скорее пугает их. Но в современных реалиях начинаешь невольно задумываться о том, почему Ежик с такой настойчивостью пробивается сквозь непроглядный туман, пугающих сов Иеронима Босха и лошадиные головы?

Он спешит к Медведю, с которым они запланировали вместе «считать звезды». После долгожданной встречи и чашки чая с малиновым вареньем товарищи садятся на бревно и, собственно, смотрят в небо, а Медведь произносит многозначительную фразу: «Все-таки хорошо, что мы снова вместе». К тому же стоит обратить внимание, что видения, которые в тумане до этого являются Ежику, могут посетить разум лишь после воздействия мощных психотропных веществ.

Подозрительная активность

Вернемся в деревню Простоквашино и рассмотрим поближе еще одного персонажа знаменитого мультфильма. В книге Успенского о почтальоне Печкине информации не так уж и много: зовут его Игорь Иванович, родился в Вышнем Волочке, что в Калининской (ныне Тверской) области, а в юном возрасте, по собственному признанию, довольно скверно учился и покуривал на переменах.

При внимательном просмотре мультфильма желание Печкина постоянно появляться у дома дяди Федора начинает настораживать. Он подглядывает в окна за мальчиком, который живет без взрослых, и дразнит его недоступной посылкой. В одной из сцен, рассказывая о традиционной зимней одежде («У нас зимой в кедах даже студенты не ходят»), он распахивает свое пальто перед обитателями жилища, а потом как ни в чем не бывало продолжает спич.

Аналогичные странности при желании можно найти в паре Малыша и Карлсона. Кто же захочет, чтобы наедине с маленьким мальчиком в комнате оставался «красивый и в меру упитанный мужчина в полном расцвете сил»?

А как объяснить беспричинную опеку Крокодила Гены по отношению к несмышленому Чебурашке? Российским сервисам стоит задуматься о трансляции подобных провокационных мультфильмов, ведь, по мнению специалистов из Disney+, такие вещи откладываются в голове ребенка на всю жизнь и могут стать причиной возникновения множества комплексов и даже психических отклонений.

Слабый пол

Вниманием не обделили и самую невосприимчивую к критике часть современного общества – феминисток. Уверены, что при просмотре мультфильма «Летучий корабль» героиня Забава покажется борцам за права женщин ужасно беспомощной и зависимой от мужского давления. Целыми днями она сидит взаперти в своей комнате, смотрит в окно и отвергает предложения отца, который по собственным установкам подбирает ей мужа.

В другом советском мультфильме людям в открытую навязывают «культ стройного тела», наплевав на ценности бодипозитива (по аналогии от body — «тело» и positive — «нечто положительное»). Речь идет о песне про зарядку и спортивный образ жизни из «Острова сокровищ» — анимационного фильма 1988 года.

Пока на фоне стройные девушки занимаются фитнесом, пираты поют:

Если хотите – поспорьте, но я скажу, наконец, Кто себя выразил в спорте – тот молодец, тот молодец!

«Плюс-сайз модели» Тесс Холлидей с одной из последних обложек журнала Cosmopolitan такой подход едва ли покажется правильным.

Нетрудно догадаться, что по логике «расовых стереотипов» от сервиса Disney+ под блокировку попадает большинство шедевров мультипликации и детского кинематографа. Ведь среди фильмов тоже есть претенденты на вылет из списка «Лучших картин для детей».

Достаточно вспомнить чересчур близкие отношения старика Хоттабыча и маленького пионера из фильма Геннадия Казанского, либо «Приключения Тома Сойера», в которых юный авантюрист с другом Гекльберри Финном расклеивает объявления о пропаже «беглого негра».

Трудно представить, что рисуя Белоснежку в окружении семи гномов или слона с огромными ушами, американский художник Уолт Дисней думал о «двойном дне». Том самом, на котором Белоснежка превращается в «слабую и зависимую от сильного пола женщину», а маленький Дамбо пропагандирует «превосходство белой расы».