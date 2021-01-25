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15:07   25 Января 2021
Политика

Владимир Путин никогда не хотел стать предпринимателем

Владимир Путин никогда не хотел стать предпринимателем

Российский президент Владимир Путин рассказал об отношении к предпринимательству во время общения с представителями студенчества.

По словам главы государства, бизнес его никогда не интересовал. Российский лидер также никогда не занимался предпринимательской деятельностью.

Как стало известно, Владимир Путин решил пообщаться с учащимися вузов России в Татьянин день, который считается "профессиональным" праздником студенчества.

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#путин #бизнес #студенты

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