Владимир Путин никогда не хотел стать предпринимателем

Российский президент Владимир Путин рассказал об отношении к предпринимательству во время общения с представителями студенчества.

Российский президент Владимир Путин рассказал об отношении к предпринимательству во время общения с представителями студенчества.

По словам главы государства, бизнес его никогда не интересовал. Российский лидер также никогда не занимался предпринимательской деятельностью.

Как стало известно, Владимир Путин решил пообщаться с учащимися вузов России в Татьянин день, который считается "профессиональным" праздником студенчества.