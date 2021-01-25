15:07 25 Января 2021Политика
Владимир Путин никогда не хотел стать предпринимателем
Российский президент Владимир Путин рассказал об отношении к предпринимательству во время общения с представителями студенчества.
Российский президент Владимир Путин рассказал об отношении к предпринимательству во время общения с представителями студенчества.
По словам главы государства, бизнес его никогда не интересовал. Российский лидер также никогда не занимался предпринимательской деятельностью.
Как стало известно, Владимир Путин решил пообщаться с учащимися вузов России в Татьянин день, который считается "профессиональным" праздником студенчества.