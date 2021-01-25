Стало известно, почему дочь Грачевского не общалась с отцом до самой его смерти

Старшая дочь режиссера Бориса Грачевского Ксения разозлилась на отца и перестала с ним общаться после того, как тот отказался сделать ее директором передачи "Ералаш".

Старшая дочь режиссера Бориса Грачевского Ксения разозлилась на отца и перестала с ним общаться после того, как тот отказался сделать ее директором передачи "Ералаш".

Близкая подруга режиссера Светлана Туманова в студии "Звезды сошлись" рассказала, что после развода с первой женой Грачевский забрал 50% "Ералаша". Что касается его дочери Ксении, то она мечтала занять кресло директора передачи, но отец отказался сделать это. Ссора переросла в серьезную обиду, в итоге дочь Грачевского не разговаривала с ним до самой смерти и даже не пришла на похороны.

Сценарист, режиссер и руководитель детского киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский ушел из жизни 14 января в возрасте 71 года. Незадолго до смерти он подхватил коронавирусную инфекцию, которая дала осложнения.