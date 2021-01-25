Путин ответил на вопрос студента о "дворце в Геленджике"

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос студента о так называемом "расследовании" Алексея Навального.

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос студента о так называемом "расследовании" Алексея Навального.

Студент попросил главу государства прокомментировать распространенный в Сети материал, который подельники Навального выпустили под названием "Дворец Путина".

"Ничего из указанного там не принадлежит и не принадлежало ни мне, ни моим родственникам, сам фильм не смотрел – нет времени", – сказал президент.

По поводу "расследования" Навального ранее высказался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что о подготовке провокационных материалов было известно заранее.