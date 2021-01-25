Молекулы коронавируса остаются в мозге человека даже после выздоровления

После того, как коронавирус исчезает из организма человека, его молекулы по-прежнему остаются "жить" в его мозге.

После того, как коронавирус исчезает из организма человека, его молекулы по-прежнему остаются "жить" в его мозге.

После выздоровления человека коронавирус может продолжать оказывать негативное влияние на весь организм пациента. К такому выводу пришла группа западных ученых. По итогам эксперимента они опубликовали научную статью в журнале Viruses.

Ученые решили поэкспериментировать с генетически модифицированными мышами, которых сделали восприимчивыми к коронавирусу. Им через нос ввели специальный раствор с вирусом. Спустя несколько дней оказалось, что его уровень достиг пика в легких, а потом начал падать.

"Тем не менее, на пятый и шестой день уровень вируса в мозге оставался высоким. Симптомы COVID-19 становились заметными невооруженным глазом: животные плохо дышали, слабели и не ориентировались в пространстве", — сообщили ученые.

Из-за нахождения молекул коронавируса в мозге у человека могут наблюдаться разные симптомы, которые выходят за пределы дыхательной системы. По мнению ученых, резкое ухудшение состояние больного COVID-19, который начал идти на поправку, может быть связано с вирусом, "спрятавшимся" в мозге.