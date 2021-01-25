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18:37   25 Января 2021
Весь мир

«Выпустите их всех немедленно»: Байден отменяет депортацию для мигрантов

«Выпустите их всех немедленно»: Байден отменяет депортацию для мигрантов

Агенты Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) получили распоряжение освободить всех задержанных и находящихся под стражей нелегальных мигрантов. Администрация нового президента Джо Байдена прекращает депортацию. Об этом сообщило издание The Breitbart.

Меморандум об освобождении распространяется на заключенных, подозреваемых и осужденных мигрантов, кроме тех, кто замешан в терроризме и шпионаже.

«Выпустите их всех немедленно», — цитирует издание отрывок документа.

Раньше, по закону, агенты имели право взять человека под стражу, если у задержанного нет спонсоров в США.

Согласно указанию администрации Байдена, ICE должна освободить 14 195 заключенных, которые находятся в 138 учреждениях по всей территории Штатов.

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