«Выпустите их всех немедленно»: Байден отменяет депортацию для мигрантов

Нелегальные мигранты в США будут отпущены на свободу.

Агенты Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) получили распоряжение освободить всех задержанных и находящихся под стражей нелегальных мигрантов. Администрация нового президента Джо Байдена прекращает депортацию. Об этом сообщило издание The Breitbart.

Меморандум об освобождении распространяется на заключенных, подозреваемых и осужденных мигрантов, кроме тех, кто замешан в терроризме и шпионаже.

«Выпустите их всех немедленно», — цитирует издание отрывок документа.

Раньше, по закону, агенты имели право взять человека под стражу, если у задержанного нет спонсоров в США.

Согласно указанию администрации Байдена, ICE должна освободить 14 195 заключенных, которые находятся в 138 учреждениях по всей территории Штатов.