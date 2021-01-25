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14:47   25 Января 2021
Политика

ПАСЕ оспорила полномочия российской делегации на зимней сессии

ПАСЕ оспорила полномочия российской делегации на зимней сессии

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не подтвердили полномочия российской делегации на открытии зимней сессии.

Согласно полученной информации, инициатива поступила от главы украинской делегации Марии Мезенцевой. После ее заявления члены ПАСЕ провели процедуру голосования, в котором большинство поддержало идею опротестовать полномочия делегации РФ по восьмой статье регламента ассамблеи. Стоить отметь, что инициативу поддержали 38 парламентариев из пяти делегаций.

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