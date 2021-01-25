Собянин заявил о спаде пандемии коронавируса в Москве

Пандемия коронавируса в Москве пошла на спад, заявил мэр Сергей Собянин. Теперь городские власти могут постепенно возвращать столицу к нормальной жизни.

Пандемия коронавируса в Москве пошла на спад, заявил мэр Сергей Собянин. Теперь городские власти могут постепенно возвращать столицу к нормальной жизни.

Сейчас в Москве действуют минимальные санитарные ограничения. Меры смягчались поэтапно, сообщил градоначальник во время рабочего визита в госпиталь для заболевших коронавирусом, который расположен на территории ВДНХ.

Часть ограничений была снята 22 января. Уже начали обучение в очном формате учащиеся колледжей, возобновили работу спортивные школы и детские учреждения дополнительного образования. Открылись театры и залы, где показывают кино, их наполняемость теперь составляет 50%.

Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.