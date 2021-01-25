Вице-спикера Госдумы Толстого утвердили на пост зампредседателя ПАСЕ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил об утверждении вице-спикера Петра Толстого на пост заместителя председателя ПАСЕ.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил об утверждении вице-спикера Петра Толстого на пост заместителя председателя ПАСЕ.

В этом году зимняя сессия ПАСЕ проходит с 25 по 28 января в смешанном формате. Какая-либо дополнительная информация о назначении Петра Толстого на пост заместителя председателя ассамблеи не раскрывается. Толстой ранее заявлял, что дебаты о задержании блогера Алексея Навального в ПАСЕ переведены из категории срочных в категорию текущих.