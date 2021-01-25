Полиция Владивостока поставит на учет задержанных на митингах детей

Во Владивостоке правоохранители задержали 12 подростков за участие в несанкционированной акции. Их родителей привлекут к административной ответственности, а детей поставят на учет.

Во Владивостоке правоохранители задержали 12 подростков за участие в несанкционированной акции. Их родителей привлекут к административной ответственности, а детей поставят на учет.

Сейчас из задержанных школьников 10 переданы законным представителям, один помещен в социально-реабилитационный центр, еще один — в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Приморскому краю.

В отношении девяти человек возбуждены административные производства по факту нарушения правил проведения публичных мероприятий. В отношении двух других составлены административные протоколы. Материалы об административном правонарушении направлены на рассмотрение в суд.

Родителей задержанных детей, участвовавших в митинге, привлекут к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.