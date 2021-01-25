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14:23   25 Января 2021
Политика

Путин оценил применение онлайн-обучения в России

Путин оценил применение онлайн-обучения в России

Президент России Владимир Путин заявил, что удаленный формат обучения не мог не сказаться на качестве полученных знаний. Но он уверен, что упущенное можно наверстать.

Глава государства также сообщил, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно улучшается. Появляются предпосылки для снятия введенных ранее ограничений.

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