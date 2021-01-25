Перечислены признаки простуды у собак

Риск подхватить простуду в период холодов повышается не только у людей, но и у собак. В Российской кинологической федерации рассказали, как понять, что питомец болен, и помочь ему.

Риск подхватить простуду в период холодов повышается не только у людей, но и у собак. В Российской кинологической федерации рассказали, как понять, что питомец болен, и помочь ему.

Свидетельствовать о простуде у четвероногих может множество признаков, отмечают эксперты. Среди них: плохой аппетит, затрудненное дыхание, хрипы и кашель, вялость, сонливость и противоположное ей состояние — беспокойство. Кроме того, о болезни говорят чихание, выделения из глаз и носа, проблемы при мочеиспускании, а также потряхивание головой, почесывание ушей.

По словам специалистов, при обнаружении хотя бы одного из перечисленных симптомов необходимо обратиться к ветеринару. Домашнее лечение может навредить питомцу, передает издание "Вести Подмосковья".

Несмотря на то, что пытаться избавить животное от недуга самостоятельно не стоит, рекомендуется облегчить его состояние до осмотра врача. Для этого нужно обустроить собаке комфортное место без сквозняков и обеспечить покой. Также необходимо регулярно давать ей теплую воду и легкую, но в меру калорийную пищу. Если питомца лихорадит, его лучше поместить под покрывало.