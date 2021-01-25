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14:15   25 Января 2021
Общество

Еврокомиссия потребовала объяснить сокращение поставок вакцины AstraZeneca в ЕС

Еврокомиссия потребовала объяснить сокращение поставок вакцины AstraZeneca в ЕС

Поставки вакцины AstraZeneca в ЕС сократились в два раза, в связи с чем Еврокомиссия потребовала объяснений от фармкомпании.

Высший орган исполнительной власти Евросоюза также призвал AstraZeneca выполнять условия контракта,заявил официальный представитель ЕК Стефан Де Кеерсмакер на брифинге в Брюсселе.

Еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидис отправила письму руководство фармкомпании AstraZeneca и потребовала дополнительных объяснений в связи с сокращением поставок вакцины от коронавируса в Евросоюз.

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#еврокомиссия #вакцина #astrazeneca

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