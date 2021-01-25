Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:12   25 Января 2021
Политика

Посол США в Москве получил протест за поддержку незаконных акций в РФ

Посол США в Москве получил протест за поддержку незаконных акций в РФ

Россия объявила протест послу США в Москве Джону Салливану за поддержку незаконных акций в РФ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, Россия расценивает действия США как вмешательство во внутренние дела страны. Кроме того, в ведомстве призвали американского посла соблюдать дипломатические нормы.

Ранее стало известно, что спикер МИД Китая Чжао Лицзянь осудил действия диппредставительства США в РФ на фоне беспорядков.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #сша #протест #посол

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров