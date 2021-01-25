Посол США в Москве получил протест за поддержку незаконных акций в РФ

Россия объявила протест послу США в Москве Джону Салливану за поддержку незаконных акций в РФ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Россия объявила протест послу США в Москве Джону Салливану за поддержку незаконных акций в РФ, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, Россия расценивает действия США как вмешательство во внутренние дела страны. Кроме того, в ведомстве призвали американского посла соблюдать дипломатические нормы.

Ранее стало известно, что спикер МИД Китая Чжао Лицзянь осудил действия диппредставительства США в РФ на фоне беспорядков.