Президент Белоруссии поблагодарил композитора Добрынина за прекрасные произведения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского артиста Николая Добрынина с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского артиста Николая Добрынина с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Александр Лукашенко поздравил Николая Добрынина с 75-летием. Президент Республики Беларусь отметил, что произведения народного артиста РФ стали классикой музыкальной эстрады. Лукашенко добавил, что талант композитора ценят не только в России, но и за ее пределами.

"Многогранный талант композитора и исполнителя, неиссякаемая созидательная энергия сникали заслуженное народное признание и уважение коллег не только в России, но и далеко за ее пределами" — сказал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, Добрынина знают в Белоруссии как человека, увлеченного любимым делом и стремящегося к покорению новых вершин. Руководитель республики пожелал артисту вдохновения, доброго здоровья и благополучия.

Телеканал "360" писал, что президент РФ Владимир Путин и Лукашенко созвонились, чтобы обсудить борьбу с COVID-19.