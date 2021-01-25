МИД РФ указал на прямое вмешательство США во время митингов

Россия рассматривает действия США во время незаконных митингов как прямое вмешательство во внутренние дела страны.

Россия рассматривает действия США во время незаконных митингов как прямое вмешательство во внутренние дела страны.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

В сообщении ведомства отмечается, что американские IT-гиганты не проводили необходимую работу для выявления распространяемых пользователями фейков во время протестов в России. МИД пообещал бороться с действиями Facebook и других американских компаний во время митингов.

Госдеп США уже высказался в поддержку протестов, прошедших в России. Американские руководители призвали освободить задержанных митингующих.