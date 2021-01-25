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14:11   25 Января 2021
Политика

МИД РФ указал на прямое вмешательство США во время митингов

МИД РФ указал на прямое вмешательство США во время митингов

Россия рассматривает действия США во время незаконных митингов как прямое вмешательство во внутренние дела страны.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

В сообщении ведомства отмечается, что американские IT-гиганты не проводили необходимую работу для выявления распространяемых пользователями фейков во время протестов в России. МИД пообещал бороться с действиями Facebook и других американских компаний во время митингов.

Госдеп США уже высказался в поддержку протестов, прошедших в России. Американские руководители призвали освободить задержанных митингующих.

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#сша #мид рф #митинги

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