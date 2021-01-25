Зеленский обратился к французским властям после избиения украинца в Париже

Виновных в жестоком избиении украинского подростка в Париже необходимо привлечь к ответственности, заявил президент Незалежной Владимир Зеленский.

Виновных в жестоком избиении украинского подростка в Париже необходимо привлечь к ответственности, заявил президент Незалежной Владимир Зеленский.

Группа из десяти человек напала на подростка и жестоко избила его в Париже. Украинец находится в больнице с тяжелыми травмами головы. Его состояние оценивается как тяжелое.

Зеленский обратился к французским властям и потребовал наказать виновных. По словам украинского лидера, в любой стране такой инцидент заслуживает жесткой реакции властей. Украина настаивает на расследовании преступления.

Ранее Зеленскому пообещали пересмотреть Соглашение об ассоциации с Евросоюзом. В ЕС рассчитывают углубить отраслевое сотрудничество, передавал телеканал "360".