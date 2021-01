Создать новую политическую партию в США Трампу помешает возраст

Ранее американские СМИ сообщили, что Дональд Трамп может организовать свое политическое объединение.

Бывший президент США Дональд Трамп решил не создавать новую политическую партию после того, как 20 января он официально покинул высший пост. Вместо этого он сосредоточится на том, чтобы «вернуть республиканцам Сенат и Палату представителей» американского Конгресса. Об этом сказал советник предвыборного штаба Трампа Джейсон Миллер, передает CNN.

По словам Миллера, экс-глава Белого дома «ясно дал понять», что помимо борьбы вокруг двух палат Конгресса США «больше ничего не планируется». По результатам выборов в ноябре 2020 года, Демократической партии США удалось получить большинство как в Сенате, так и в Палате представителей.

Former President Donald Trump remains committed to reelecting Republicans and is not currently considering launching a third party, a senior Trump adviser said Sunday while noting that things could change. https://t.co/3luOlBXZCS