Создать новую политическую партию в США Трампу помешает возраст

Ранее американские СМИ сообщили, что Дональд Трамп может организовать свое политическое объединение.

Бывший президент США Дональд Трамп решил не создавать новую политическую партию после того, как 20 января он официально покинул высший пост. Вместо этого он сосредоточится на том, чтобы «вернуть республиканцам Сенат и Палату представителей» американского Конгресса. Об этом сказал советник предвыборного штаба Трампа Джейсон Миллер, передает CNN.

По словам Миллера, экс-глава Белого дома «ясно дал понять», что помимо борьбы вокруг двух палат Конгресса США «больше ничего не планируется». По результатам выборов в ноябре 2020 года, Демократической партии США удалось получить большинство как в Сенате, так и в Палате представителей.

Former President Donald Trump remains committed to reelecting Republicans and is not currently considering launching a third party, a senior Trump adviser said Sunday while noting that things could change. https://t.co/3luOlBXZCS — CNN (@CNN) January 25, 2021

Курс на патриотов

О том, что Трамп якобы планирует организовать третью партию, сообщила газета The Wall Street Journal. Такую возможность он обсуждал со своими единомышленниками. Одна из целей — сохранить влияние после окончательного ухода из Белого дома.

Без сомнения, штурм капитолия 6 января сторонниками Трампа негативно отразился не только на политическом положении самого президента (его обвинили в «подстрекательстве к мятежу»), но и на взаимоотношении с деятелями внутри самой Республиканской партии. Так, сенатор Митч МакКоннелл заявил, что именно Трампа следует считать виновным в произошедших протестах, по итогам которых погибли 5 человек.

Тем не менее Трамп, так или иначе, смог заручиться значительной поддержкой со стороны рядовых избирателей партии республиканцев. Преимущественно таковыми являются так называемые «васпы» («Белые англосаксонские протестанты», WASP) — в частности «синие воротнички» (рабочий класс) и «красные шеи» («колхозники»), разделяющие традиционные ценности.

Завоевать их доверие за время президентства Трампу удалось благодаря установке, прежде всего, на экономику, объясняет член-корреспондент Академии Военных наук, политолог-американист Сергей Судаков. Например, экс-лидер США стремился выходить из тех соглашений, которые «связывали руки» американскому истеблишменту.

«Для экономики своей страны Трамп сделал гораздо больше, чем любой президент до него. Больше чем [Билл] Клинтон, Барак Обама и, конечно же, [Джордж] Буш-младший. Потому что объективно он сделал все для того, чтобы жить было лучше. Но выступал исключительно с позиции “васпов”. Он делал все, чтобы показать, что Америка может быть той страной, где белый человек может почувствовать себя белым», — сказал Судаков.

Впрочем, 45-й президент США допустил одну единственную ошибку — не учел сторонников Демократической партии, где добрую часть составляют «цветные» и сексуальные меньшинства.

Вместе с тем, по данным опроса NBC News, проведенного после взятия капитолия, около 9 из 10 республиканцев одобрили политику Трампа. Причем этот показатель практически не изменился по сравнению с цифрами накануне президентских выборов прошлого года. Более того, многие американцы до сих пор уверены, что Трамп победил и в этой избирательной кампании.

«Трамп решил не начинать большую гражданскую войну, потому что это было бы чревато. Он прекрасно понимает, что то кровопролитие, которое могло бы начаться в США, оно бы утопило страну в крови. И ему нужно было отступить в сторону. Хотя многие его сторонники посчитали, что он слаб, что мог идти до конца. Но я считаю, что это было нормальное политическое решение, когда человек не решился залить все кровью», — выразил мнение собеседник издания.

По словам Судакова, после произошедшего бывший глава Белого дома действительно может задуматься о создании собственного политического движения или крыла. Однако, вероятно, оно будет существовать в рамках действующей Республиканской партии.

«Миллионы человек были бы готовы поддержать Трампа, но они не готовы идти в новую партию. Они готовы его поддержать в партии республиканцев. Также играет роль фактор возраста. У Трампа достаточно преклонный возраст, он не старый, но возраст почтенный. Не хватит ему времени, чтобы развернуть свою партию, чтобы дальше быть полноценным партийным лидером. А вот крыло возглавить и стать одним из лидеров — конечно, он сможет», — подытожил эксперт.

Судьба «третьих партий»

По утверждению The Wall Street Journal, создание новой партии потребует много времени и ресурсов. Однако у 45-го президента Америки уже сложилась внушительная база сторонников, ряд из которых до предвыборной кампании 2016 года не был связан с республиканской политикой.

Впрочем, «третьи партии», как правило, не получают достаточной поддержки, чтобы действительно оказывать какое-либо влияние на национальные выборы, считают в The Wall Street Journal. Виной тому — сильное влияние демократов и республиканцев.

Однако в США, так или иначе, существует ряд партий, которые время от времени напоминают о себе. Одна из таких политических сил — Конституционная партия, основанная в 1991 году. Ее последователи следуют консервативным идеям отцов-основателей Соединенных Штатов, нормам Конституции, а также религиозным принципам Библии.

Кроме того, они выступают против однополых браков и поддерживают свободное ношение огнестрельного оружия, экономическую изоляцию США и выход из международных договоров. Наибольшего успеха партии удалось добиться в 2008 году, когда кандидат Чак Болдуин набрал 199 750 голосов (0,15 %). На протяжении своего существования партия занимала третье место среди всех других национальных сил США, однако со временем ее численность значительно сократилась (с 438 тыс. до 78 тыс.).

Партия зеленых признается второй среди «третьих» политических блоков. Официальной датой основания называют 2001 год. Ее сторонники продвигают идеологию так называемой «зеленой политики»: защита окружающей среды, социальная справедливость, права женщин, однополые браки, общественную экономику и контроль над личным огнестрельным оружием. На президентских выборах 2000 года их выдвиженец Ральф Нейдер набрал 2 883 105 голосов (около 2,7 %).

Pledge to Vote Green! - Vote Green 2020 - Green Party of the United States https://t.co/1AZxGKMrAV pic.twitter.com/FS39sy3DC2 — GREEN????KANSAS (@Green4Kansas) April 27, 2020

Либертарианская партия, появившаяся в 1971 году, во многом схожа по взглядам на экономику с Республиканской партией. В частности, выступает за свободную рыночную экономику и международную торговлю, а также за мир и невмешательство в дела других стран. На данный момент считается крупнейшей из всех «третьих партий». Больше всего голосов политической силе удалось заполучить в 2016 году — более 3,9 млн.

По сведениям СМИ, Трамп хотел назвать свою будущее политическое объединение Патриотической партией. Удастся ли патриотам потеснить другие национальные партии — большой вопрос, учитывая, что советники Трампа не рассматривали его намерения всерьез.