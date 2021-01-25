Девятилетний ребенок стал самым юным участником несанкционированной акции

Омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что самому маленькому ребенку из задержанных в ходе несогласованной акции в субботу девять лет.

Омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что самому маленькому ребенку из задержанных в ходе несогласованной акции в субботу девять лет.

Аппарат московского омбудсмена информировал, что среди участников несанкционированного митинга оказалось много несовершеннолетних. Большинство уличных демонстрантов составляли граждане в возрасте от 20 до 30 лет.

Уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий следователи возбудили после проверки материалов СМИ и обращений родителей школьников.