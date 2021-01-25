На бессимптомно перенесенный коронавирус укажут три признака

Несколько признаков свидетельствуют о том, что человек переболел коронавирусом бессимптомно, согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Несколько признаков свидетельствуют о том, что человек переболел коронавирусом бессимптомно, согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Боли в суставах до сих пор можно заметить у 14,9% излечившихся от COVID-19 людей. Также пациенты отмечают одышку, которая вызвана рубцеванием тканей легких. Дискомфорт продолжался в течение трех месяцев у 60% больных. Отклонения во время КТ зафиксировали более чем у 70% человек.

Еще одним последствием коронавируса считается миалгия, то есть боль в мышцах. Она возникает из-за повреждения вирусом мышечных волокон. К тому же патоген способен провоцировать развитие воспалений в организме человека через цитокины. Это может привести к патологическому разрушению тканей. Россиянам напомнили, что страх и тревожность снижают защитные свойства организма, что увеличивает риск заболеть COVID-19, передает телеканал "360".