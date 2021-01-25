Коррупция "довела" экс-мэра Туапсе Зверева до колонии

Бывший глава краснодарского города Туапсе Владимир Зверев попал под следствие из-за крупной взятки. Суд вынес политику обвинительный приговор.

Бывший глава краснодарского города Туапсе Владимир Зверев попал под следствие из-за крупной взятки. Суд вынес политику обвинительный приговор.

Экс-глава администрации Туапсинского городского поселения, ставший фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий, ближайшие пять лет проведет за решеткой. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба инстанции.

Помимо этого сроки получили и коллеги осужденного — начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации и руководитель МБУ ТГП "Управление Земельных Ресурсов". Первому дали 7,5 лет колонии, а второго приговорили к четырем годам лишения свободы.

По данным СК, Зверев и его подчиненные решили выделить муниципальные земли, не проводя процедуру госторгов, и получили за это "денежное вознаграждение". Экс-мэру, как установило следствие, досталась взятка в 1,6 млн рублей, а его сообщникам — около 300 тыс. рублей.