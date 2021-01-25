Спасатели вытащили тела 10 погибших после взрыва на шахте в Китае

Сотрудники спасательных служб после взрыва на шахте в китайской провинции Шаньдун извлекли тела десяти шахтеров.

Сотрудники спасательных служб после взрыва на шахте в китайской провинции Шаньдун извлекли тела десяти шахтеров.

Тела десяти работников шахты, которые погибли из-за произошедшего взрыва на золотодобывающем предприятии в восточной китайской провинции Шаньдун, были извлечены спасателями. Информацию об этом обнародовало агентство "Синьхуа".

Некоторое время назад стало известно о спасении 11 из 22 рабочих, которые оказались заблокированными в шахте на протяжении почти двух недель. Один из них до сих пор считается пропавшим без вести. Спасатели продолжают заниматься его поисками.

Добавим, взрыв на шахте произошел 11 января. Для извлечения шахтеров из-под обломков были задействованы более 600 человек.