Кардиолог посоветовал не затягивать с вызовом скорой при гипертонии

Повышенное давление может спровоцировать инфаркт миокарда, поэтому в случае гипертонии нужно своевременно вызвать скорую помощь, предупредил кардиолог Сергей Иванов.

Повышенное давление может спровоцировать инфаркт миокарда, поэтому в случае гипертонии нужно своевременно вызвать скорую помощь, предупредил кардиолог Сергей Иванов.

Боли в сердце и другие признаки повышенного давления должны пройти в течение 15 минут после приема соответствующих медикаментов, заявил Иванов в эфире радио "Говорит Москва". Буквально полчаса без необходимой помощи могут стать причиной инфаркта, поэтому в таких случаях нужно немедленно вызывать скорую помощь.

Британские ученые посоветовали людям с гипертонией включить в свой рацион свекольный и томатный соки, а также чай каркаде и чайный гриб. По мнению специалистов, эти напитки помогут нормализовать повышенное давление, передает телеканал "360".