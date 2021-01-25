Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:24   25 Января 2021
Общество

Кардиолог посоветовал не затягивать с вызовом скорой при гипертонии

Кардиолог посоветовал не затягивать с вызовом скорой при гипертонии

Повышенное давление может спровоцировать инфаркт миокарда, поэтому в случае гипертонии нужно своевременно вызвать скорую помощь, предупредил кардиолог Сергей Иванов.

Боли в сердце и другие признаки повышенного давления должны пройти в течение 15 минут после приема соответствующих медикаментов, заявил Иванов в эфире радио "Говорит Москва". Буквально полчаса без необходимой помощи могут стать причиной инфаркта, поэтому в таких случаях нужно немедленно вызывать скорую помощь.

Британские ученые посоветовали людям с гипертонией включить в свой рацион свекольный и томатный соки, а также чай каркаде и чайный гриб. По мнению специалистов, эти напитки помогут нормализовать повышенное давление, передает телеканал "360".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#скорая #врач #давление #гипертония

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров