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13:22   25 Января 2021
Спорт

Лыжник Иверсен позлорадствовал над российскими спортсменами

Лыжник Иверсен позлорадствовал над российскими спортсменами

Лыжник Эмиль Иверсен, представляющий Норвегию, публично посмеялся над соперниками из России.

В финском городе Лахти завершилась эстафета этапа Кубка мира. Победу в забеге одержала сборная Норвегии. Борьбу за второе место вели спортсмены из Финляндии и России, но в последний момент финны вырвались вперед. На финише завязалась потасовка, в результате которой российские лыжники были дисквалифицированы.

"Россия всех громила, а сейчас вернулись мы. Прекрасное чувство. Четыре хороших этапа — и мы просто ссым на всех остальных", — прокомментировал соревнование Эмиль Иверсен.

Лыжник посчитал, что его соотечественники идеально прошли эстафету. Норвежские спортсмены показали идеальную скорость и смогли измотать соперников, заявил Иверсен.

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#российские спортсмены #эмиль иверсен #норвежский лыжник

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