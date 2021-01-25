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13:16   25 Января 2021
Общество

Инфекционист спрогнозировал сроки снятия ограничений по коронавирусу в России

Инфекционист спрогнозировал сроки снятия ограничений по коронавирусу в России

Врач-инфекционист Николай Малышев оценил ход вакцинации против COVID-19 в России и назвал примерный период, когда в стране может быть отменена существенная часть ограничений.

По словам специалиста, на значительные послабления власти могут пойти только тогда, когда прививки от инфекции получат 6070% населения. Приблизительно, это произойдет ближе ко второй половине года или к концу лета.

"Где-то к началу второй половины года, может быть, к концу лета, мы наберем нужные нам 6070% вакцинированных и лиц, которые переболели и имеют антитела, тогда можно будет говорить о том, что значительная часть ограничений может быть снята", — сказал эксперт в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова говорила о том, что требуемый уровень вакцинации от COVID-19 в стране без учета переболевших и детей должен достичь 60% населения, или 68,6 млн человек.

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#россия #коронавирус #COVID-19

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