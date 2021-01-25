Глава Башкортостана посоветовал подчиненным пересмотреть работу с населением

Руководитель Башкортостана Радий Хабиров на заседании регионального правительства обратился к чиновникам с просьбой возобновить "живое" общение с населением. Об этом пишут СМИ.

Руководитель Башкортостана Радий Хабиров на заседании регионального правительства обратился к чиновникам с просьбой возобновить "живое" общение с населением. Об этом пишут СМИ.

Радий Хабиров провел очередное заседание регионального правительства. Глава Башкирии обозначил ряд вопросов, на которые необходимо обратить особое внимание. Хабиров подчеркнул, что из-за ситуации с пандемией коронавируса, правительство прекратило работать с населением "лицом к лицу". Глава региона считает, что подобную практику необходимо возобновить.

"Мы перестали им давать ответы вживую, а из-за наших отписок люди часто ещё больше раздражаются. Прошлый год вообще был один из самых сложных на нашей памяти, один из самых нервозных. Люди болеют, умирают, а наши постоянные ограничения приводят к тому, что жители очень взбудоражены", сказал Радий Хабиров.

Телеканал "360" ранее писал, что в Башкирии задержали молодого человека, который готовил теракт.