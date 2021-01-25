Продюсер фильма "Банды Нью-Йорка" Гримальди умер в Италии

Итальянский продюсер Альберто Гримальди умер на 96-м году жизни. Печальной новостью поделился журнал Variety со ссылкой на его сына Маурицио.

Итальянский продюсер Альберто Гримальди умер на 96-м году жизни. Печальной новостью поделился журнал Variety со ссылкой на его сына Маурицио.

Уточняется, что продюсер скончался в силу естественных причин, сообщает ТАСС.

Альберто Гримальди родился в 1925 году в Неаполе. Он был продюсером более 80 фильмов, снятых в США и Европе. Зрителю знакомы такие его киноленты, как "Хороший, плохой, злой", "Последнее танго в Париже" и "Банды Нью-Йорка".

Осенью 2020 года стало известно о смерти продюсера фильмов "Русский бунт" и "Водитель для Веры" Михаила Зильбермана. Мужчине было 68 лет.