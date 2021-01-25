Украинцам рассказали о наказаниях за нарушение языкового закона

Действие закона о государственном языке на Украине предусматривает штрафы за его нарушение. Выписывать штрафы нарушителям начнут со следующего года.

Действие закона о государственном языке на Украине предусматривает штрафы за его нарушение. Выписывать штрафы нарушителям начнут со следующего года.

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь рассказал, что штрафные меры будет применяться далеко не ко всем. Штрафовать будут только злостных нарушителей, которые систематически пренебрегают действующими правилами.

Украинское законодательство предусматривает штрафы в размере от 5100 до 6800 гривен. Для составления протокола на нарушителя необходимы две жалобы. Креминь отметил, что для оформления штрафа следует собрать доказательства.

Украинский журналист Дмитрий Гордон считает, что введение в действие языкового закона приведет к расколу страны. Его мнение по поводу действия новых правил на Украине приводится в СМИ.