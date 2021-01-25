Путин назвал Вячеслава Добрынина ярким и талантливым композитором

Вячеслав Добрынин является не только известным исполнителем, но и ярким композитором, а также автором множества талантливых произведений, заявил президент РФ Владимир Путин.

Вячеслав Добрынин является не только известным исполнителем, но и ярким композитором, а также автором множества талантливых произведений, заявил президент РФ Владимир Путин.

Вячеславу Добрынину исполнилось 75 лет. Российский лидер поздравил певца и композитора с юбилеем.

По словами главы государства, творчество Добрынина хорошо известно любителям музыки. Произведения композитора вошли в репертуар многих артистов, уточнил Путин. Президент России пожелал Вячеславу Добрынину здоровья, вдохновения и всего наилучшего.

Ранее Путин поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах в Киргизии. Российский лидер отметил, что рассчитывает на развитие связей между странами, передавал телеканал "360".