Анатолий Вассерман снялся в новогоднем фильме "Выдающийся оливье"

Российский интеллектуал и публицист Анатолий Вассерман снялся в короткометражном новогоднем фильме "Выдающийся оливье".

Российский интеллектуал и публицист Анатолий Вассерман снялся в короткометражном новогоднем фильме "Выдающийся оливье".

Кинокартина была снята по мотивам рассказа писателя Александра Цыпкина. Согласно сценарию, отец и сын, которых сыграли певец Леонид Агутин и актер Александр Молочников, едут поздравить Вассермана, сыгравшего роль деда, с новогодними праздниками.

Отец с сыном хотели быстро поздравить родственника и уехать, однако в дело "вмешался" неисправный лифт. Семья застряла между этажами и провела время в компании Вассермана, который угостил своих родных "выдающимся оливье". Так маленький инцидент с лифтом перерос в теплую новогоднюю беседу в кругу близких людей, передает "Царьград".

Ранее телеканал "360" писал, что Вассерман сделал прогноз по коронавирусу на 2021 год.