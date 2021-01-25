Байден снимет запрет Трампа на прием трансгендеров в армию США

Новый глава Пентагона Ллойд Остин поддержал решение Байдена.

Новый президент США Джо Байден намерен отменить запрет своего предшественника Дональда Трампа на зачисление трансгендеров в американскую армию. Об этом сообщило издание The Independent.

Байден настроен решительно, кроме того он заручился поддержкой нового главы Пентагона Ллойда Остина.

«Если вы в хорошей форме, обладаете квалификацией для службы и можете поддерживать стандарты, вам должно быть разрешено служить, и вы можете рассчитывать, что я буду поддерживать это во всем», — сказал Остин на слушании по утверждению кандидатур.

Закон о запрете служения в американской армии для представителей ЛГБТ подписал 42-й президент США Билл Клинтон в 1993 году. Документ в народе прозвали «Не спрашивай, не говори» (Don't ask, don't tell). Он запрещал служить тем представителям нетрадиционной ориентации, кто открыто заявлял об этом. В рядах военнослужащих запрещалось спрашивать об ориентации. Правило действовало в течении 17 лет.

К 2010 году из войск было уволено 12 500 представителей ЛГБТ. В том же году новый глава Белого дома Барак Обама подписал указ об отмене действия закона, тем самым открыв гомосексуалам дорогу на службу. Но не трансгендерам, которых считали людьми с психосексуальным расстройством. Четыре года спустя специалисты аналитического центра Palm Center заключили, что нет объективных причин отказывать в службе трансгендерам. К 2016 году решение стало официальным.

С приходом к власти, Трамп решил наложить вето на решение Обамы.В августе 2017 года закон, запрещающий трансгендерам нести службу в вооруженных силах США, вступил в силу.

«После консультаций с моими генералами и военными экспертами я хочу попросить вас принять к сведению, что правительство Соединенных Штатов не согласится и не позволит, чтобы трансгендерные люди служили в ВС США в каком-либо качестве <…> Наши военные должны концентрировать свои усилия на достижении решительной и сокрушающей победы и не могут быть обременены огромными медицинскими расходами и беспорядком, к которому приведет присутствие трансгендеров в рядах военных», — писал Трамп тогда в Twitter.

В армии США насчитывается около 1,3 млн военнослужащих и 684 тыс. человек гражданского персонала. Из них, по данным Научно-исследовательского института Williams Institute, 15 500 трансгендеров.