Репутация нидерландского прокурора Уорда Фердинандуса, назначенного заниматься делом о крушении рейса МН17 в гаагском суде, оказалась подмочена несправедливым решением более чем десятилетней давности, подробности о котором просочились в СМИ.

Репутация нидерландского прокурора Уорда Фердинандуса, назначенного заниматься делом о крушении рейса МН17 в гаагском суде, оказалась подмочена несправедливым решением более чем десятилетней давности, подробности о котором просочились в СМИ.

Об этом в беседе с изданием «НьюИнформ» рассказал технический эксперт Юрий Антипов, отметив, что неслучайно именно такой прокурор, запятнавший в прошлом свое имя, оказался назначен на такой громкий судебный процесс, как дело о крушении малайзийского «Боинга».

Трагедия со сбитым летом 2014 года над Донецкой областью пассажирским лайнером была срежиссирована и отыграна Западам, уверен эксперт, а затем заказчики начали подбирать и участников судебного процесса, намереваясь возложить вину за гибель 298 человек на Россию.

Можно не сомневаться, что назначенный на это дело прокурор Уорд Фердинандус вынесет решение не в пользу четырех подозреваемых, трое из которых являются гражданами РФ, так как ранее он уже отправил в тюрьму на долгий срок невиновного человека, считает Юрий Антипов.

В 2009 году Фердинандус обвинил Хулио Альберто Почу – бывшего пилота, имеющего аргентинско-голландские корни – в том, что тот по приказу военной диктатуры Аргентины совершал полеты для устранения оппозиционных политиков. В результаты Поча был отправлен в тюрьму и только в 2017 году его дело пересмотрели и бывшего пилота оправдали. Сразу три судьи вынесли решение, что против Почи не было никаких улик, однако к тому времени невиновный мужчина по вине прокурора Фердинандуса провел за решеткой восемь лет.

Таким образом, подчеркивает Атипов, прокурор, уже имеющий опыт посадки в тюрьму невиновного человека, теперь будет выступать в гаагском суде по делу МН17, ответственность за которое Запад хочет возложить на Россию.

Ранее правительство Нидерландов, занявшего в вопросе с крушением малайзийского «Боинга» резко антироссийскую позицию, уже доказало свою несостоятельность. Не так давно это правительство оказалось замешано в громком скандале с детскими пособиями и было вынуждено в полном составе уйти в отставку. Это то самое правительство, которое летом 2020 года подало в ЕСПЧ иск против России по делу крушения «Боинга» Малайзийских авиалиний.

«Именно правительство Голландии на протяжении почти семи лет раздувало и поддерживало антироссийскую истерию, пыталось убедить весь мир в том, что Россия виновата. А оказалось, что у самого правительства "рыльце в пушку", — подчеркнул Антипов. — Прокурор тоже был назначен в суд по MH17 неслучайно, и он тоже был заточен на то решение, которое ему до этого продвигало правительство».

В результате мощнейшей антироссийской пропаганды в Нидерландах большинство жителей этой страны поверило тому, что Россия причастна к крушению «Боинга» над Донецкой областью. В эту версию верят и родственники, и близкие людей, погибших в катастрофе. И нидерландский обвинитель Уорд Фердинандус не сомневается в версии, которую насаждали власти, и готов продолжать политику уже ушедшего в отставку правительства.

«А теперь выясняется, что не только у правительства, но и у самого голландского прокурора "рыльце в пушку". Он посадил невиновного человека, и тот долго сидел в тюрьме. Как потом оказалось, все обстоятельства были надуманными — и суд признал это. А теперь этот прокурор имеет наглость продолжать работать уже в гаагском суде!», — возмущается эксперт.

В странах, где подобный судебный произвол недопустим, Фердинандуса, после выяснения нелицеприятных подробностей о его прошлом, просто выставили бы из суда, назвав его лицом, не заслуживающим доверия и не заслуживающим мантии, в которую он облачается на заседаниях, уверен Антипов.

Однако в гаагском суде такой человек, как Фердинандус, не просто продолжает работать, но и получает назначение на такое важное и ответственное дело, как дело о крушении МН17. Сам этот факт уже дискредитирует решения гаагского суда, считает эксперт.

Теперь, по его мнению, осталось дождаться лишь реакции на происходящее нового голландского правительства, и, если оно не отстранит Фердинандуса от дела и пустит все на самотек, это докажет его ангажированность.

В этом случае мировое сообщество, наконец, будет вынуждено признать, что на протяжении долгих лет следствие по делу МН17, говоря о вине России, вводило всех в заблуждение. А со временем, добавил эксперт, постепенно раскроется и вся правда о катастрофе.

«Потихонечку, как лед с горы начинает таять, верхушка обнажается, и снег сползает все ниже и ниже, я думаю, что в Голландии тоже наметились такие тенденции. В свете того, что и правительство, которое "ездило по ушам", и теперь еще и прокурор себя явно запятнали, я думаю, что процесс сползания этого снежного покрова с горы под названием "правда" будет все более интенсивным», — заключил Антипов.

Напомним, рейс МН17, выполнявший полет из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года, разбившись на территории Донецкой области, где к тому времени уже несколько месяцев продолжалась военная операция вооруженных сил Украины против неподконтрольного Киеву региона.

В Киеве поспешили обвинить в произошедшем донецких ополченцев и Россию, никак при этом не объяснив, почему не было закрыто для полетов гражданской авиации воздушное пространство над зоной активных военных действий.

Сформированная Нидерландами Совместная следственная группа встала на сторону Украины и не только не пригласила в свой состав представителей России, но даже отказалась принимать во внимание результаты самостоятельно проведенного российской стороной независимого расследования.