Сын Михаила Ефремова объяснил свое бездействие после смертельной аварии с отцом

Сын Михаила Ефремова впервые прокомментировал события после смертельного ДТП с отцом. Он признался, что не встретился с папой после аварии из-за шока.

Сын Михаила Ефремова впервые прокомментировал события после смертельного ДТП с отцом. Он признался, что не встретился с папой после аварии из-за шока.

Никита Ефремов рассказал об этом в студии шоу "Осторожно, Собчак!". Ведущая спросила актера, какими были его первые действия после известия о ДТП. Он ответил, что пытался связаться с отцом, но не смог — телефон Ефремова-старшего был выключен. Артист также признался, что даже не пробовал встретиться с отцом, потому что был сам не в себе.

"Я понимаю, что в таком состоянии, что я никакого конструктивного действия не сделаю. У меня сердце колошматило просто 140–170 ударов. Я по себе знаю, что это состояние, когда я ни здесь, ни сейчас, я не в реальности, я на очень сильных чувствах и могу сделать еще хуже", — сказал герой программы.

Ефремов-младший поделился, что узнал об аварии от друзей и журналистов. Уже позднее он посмотрел видео с места ДТП и был ошарашен настолько, что обратился за поддержкой к друзьям и медикам. Один из близких товарищей приехал к нему, чтобы побыть вместе с актером в этот трудный момент.