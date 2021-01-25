Омбудсмен планирует заехать "в гости" к Навальному

Московский омбудсмен Татьяна Потяева заявила, что планирует посетить в СИЗО Алексея Навального, когда закончится двухнедельный карантин блогера.

Московский омбудсмен Татьяна Потяева заявила, что планирует посетить в СИЗО Алексея Навального, когда закончится двухнедельный карантин блогера.

Со слов должностного лица, Алексей Навальный находится на карантине с прошлой недели, и впереди еще одна неделя. После истечения этих 14 дней она поедет к нему в СИЗО.

Основателя ФБК (признан иноагентом в РФ) задержали 17 января в Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым "отравлением". Химкинский городской суд заключил Навального под стражу на 30 суток по делу "Ив Роше".