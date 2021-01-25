Создана уникальная световая терапия для уничтожения рака "одним выстрелом"

Новая технология фототерапии, разработанная группой корейских ученых, способна повысить эффективность химиотерапии и устранить раковые клетки.

Новая технология фототерапии, разработанная группой корейских ученых, способна повысить эффективность химиотерапии и устранить раковые клетки.

Группа исследователей из корейского института науки и технологий разработала уникальную технологию, при помощи которой можно воздействовать на раковые клетки. Экспериментальный метод лечения рака они описали в статье, которую опубликовали в журнале Nano.

Согласно данным исследователей, разработанный ими фототерапевтический агент, нацеленный на рак, способен уничтожать раковые клетки практически без каких-либо побочных эффектов. Для применения нового агента требуется всего одна инъекция и повторная фототерапия.

Суть технологии фототерапии заключается в инъекции фотосенсибилизатора, который накапливается только в раковых клетках. Они избирательно уничтожаются при попадании в организм лазера. По словам ученых, у этого метода намного меньше побочных эффектов, чем у классических методов лечения. Химиотерапия и лучевая терапия почти всегда повреждают ткани, которые окружают раковые клетки.

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