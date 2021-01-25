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12:22   25 Января 2021
Общество

Создана уникальная световая терапия для уничтожения рака "одним выстрелом"

Создана уникальная световая терапия для уничтожения рака "одним выстрелом"

Новая технология фототерапии, разработанная группой корейских ученых, способна повысить эффективность химиотерапии и устранить раковые клетки.

Группа исследователей из корейского института науки и технологий разработала уникальную технологию, при помощи которой можно воздействовать на раковые клетки. Экспериментальный метод лечения рака они описали в статье, которую опубликовали в журнале Nano.

Согласно данным исследователей, разработанный ими фототерапевтический агент, нацеленный на рак, способен уничтожать раковые клетки практически без каких-либо побочных эффектов. Для применения нового агента требуется всего одна инъекция и повторная фототерапия.

Суть технологии фототерапии заключается в инъекции фотосенсибилизатора, который накапливается только в раковых клетках. Они избирательно уничтожаются при попадании в организм лазера. По словам ученых, у этого метода намного меньше побочных эффектов, чем у классических методов лечения. Химиотерапия и лучевая терапия почти всегда повреждают ткани, которые окружают раковые клетки.

Не так давно онкологи сделали новое открытие, которое касается возможных симптомов рака. Рубцы, бугристость на ладонях и их зуд могут быть первыми симптомами наличия данного заболевания у человека, сообщает телеканал "360".

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#рак #онкология #химиотерапия #фототерапия

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