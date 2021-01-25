Дипломат КНР раскритиковал США за поддержку незаконных митингов в России

Китай выступает против вмешательства США во внутренние дела России, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Китай выступает против вмешательства США во внутренние дела России, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

В Китае раскритиковали сообщения США, которые направлены в поддержку незаконных митингов в РФ. Чжао Лицзянь объяснил, что КНР против вмешательства извне в дела суверенного государства.

В МИД РФ также считают, что заявления Америки о несанкционированных митингах в России являются подстрекательством и вмешательством во внутренние дела страны.

СК РФ ранее сообщил о новых делах за насилие над силовиками на незаконной акции в Москве. Следователи завели четыре уголовных дела, передавал телеканал "360".