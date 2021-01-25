Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:19   25 Января 2021
Политика

Дипломат КНР раскритиковал США за поддержку незаконных митингов в России

Дипломат КНР раскритиковал США за поддержку незаконных митингов в России

Китай выступает против вмешательства США во внутренние дела России, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

В Китае раскритиковали сообщения США, которые направлены в поддержку незаконных митингов в РФ. Чжао Лицзянь объяснил, что КНР против вмешательства извне в дела суверенного государства.

В МИД РФ также считают, что заявления Америки о несанкционированных митингах в России являются подстрекательством и вмешательством во внутренние дела страны.

СК РФ ранее сообщил о новых делах за насилие над силовиками на незаконной акции в Москве. Следователи завели четыре уголовных дела, передавал телеканал "360".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #сша #китай

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров