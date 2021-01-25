Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:19   25 Января 2021
Происшествия

Арестован подозреваемый в нападении на росгвардейца во Владивостоке

Арестован подозреваемый в нападении на росгвардейца во Владивостоке

Суд поместил на два месяца в СИЗО жителя Владивостока, которого подозревают в применении насилия в отношении представителя власти во время незаконных митингов 23 января.

Следователи ранее задержали мужчину, который нанес сотруднику ОМОН несколько ударов в область головы и тела. Также правоохранители продолжают поиск еще одного фигуранта дела, который совершил аналогичные действия и скрылся с места происшествия, сообщает пресс-служба СК по региону.

Несогласованные акции прошли в субботу в ряде населенных пунктов России. Выходить на улицы людей призвали сторонники арестованного ранее блогера Алексея Навального в социальных сетях.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#арест #владивосток #нападение

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров