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12:03   25 Января 2021
Происшествия

Полиция возбудила дело против танцевавшего у Вечного огня ставропольца

Полиция возбудила дело против танцевавшего у Вечного огня ставропольца

Правоохранители завели уголовное дело об осквернении мест захоронения против парня, танцевавшего лезгинку у Вечного огня в Ставрополье. После инцидента юноша извинился.

Молодой человек устроил танцы у Вечного огня в селе Донское Труновского района. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Инцидент произошел 16 января. Друг юноши заснял танец на видео, вот только пользователи Сети раскритиковали молодых людей. Также роликом заинтересовались сотрудники полиции, которые начали проверку.

Вскоре в интернете появилось видеообращение ставропольца, на котором он принес извинения за свой опрометчивый поступок.

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#уголовное дело #полиция #ставрополье #танцы #вечный огонь

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