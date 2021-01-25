12:03 25 Января 2021Происшествия
Полиция возбудила дело против танцевавшего у Вечного огня ставропольца
Правоохранители завели уголовное дело об осквернении мест захоронения против парня, танцевавшего лезгинку у Вечного огня в Ставрополье. После инцидента юноша извинился.
Правоохранители завели уголовное дело об осквернении мест захоронения против парня, танцевавшего лезгинку у Вечного огня в Ставрополье. После инцидента юноша извинился.
Молодой человек устроил танцы у Вечного огня в селе Донское Труновского района. Соответствующее видео появилось в соцсетях.
Инцидент произошел 16 января. Друг юноши заснял танец на видео, вот только пользователи Сети раскритиковали молодых людей. Также роликом заинтересовались сотрудники полиции, которые начали проверку.
Вскоре в интернете появилось видеообращение ставропольца, на котором он принес извинения за свой опрометчивый поступок.