Баранец назвал объекты США, по которым нанесет удары Россия в случае войны

Пентагон и Белый дом являются первоочередными, но не единственными целями для российских ракет в случае начала войны между Россией и Соединенными Штатами Америки.

Пентагон и Белый дом являются первоочередными, но не единственными целями для российских ракет в случае начала войны между Россией и Соединенными Штатами Америки.

Об этом в интервью информационному агентству Nation News заявил обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, комментируя слова главы Института Ближнего Востока Евгения Сатановского о том, что России, прежде чем наносить удары по США в случае начала войны, необходимо тщательно выбрать цели.

В частности, Сатановский убежден, что в случае серьезного военного конфликта вместо тотального уничтожения Соединенных Штатов Америки гораздо более эффективным было бы нанесение ударов по военным и политическим центрам США.

Комментируя это мнение, Виктор Баранец отметил, что объектами, потеря которых станет для американцев критичной в первую очередь, являются Белый дом и Пентагон, но это не единственные цели для российских ракет.

«Они будут уничтожены в первую очередь, на это нацелена не одна российская ракета. Если американцы думают, что наш "Тополь" или "Ярс" полетит только на Белый дом и Пентагон, то они просто тупые, у нас многоплановая операция. Потом будем бить по всем пунктам политическим и экономическим, чтобы вывести США из строя как государство», — подчеркнул обозреватель КП.

После уничтожения политических и экономических объектов в США, Россия нанесет удары по американским военным объектам, в частности по авианосцам, а затем и по авиабазам, выводя из игры бомбардировщики ВВС США.

«Удар второй очереди — это военно-морская база "Норфолк", чтобы одним ударом вывести из строя половину американского флота. Затем перейдем к военно-воздушным силам, у них много бомбардировщиков с ядерным вооружением, но мы им не дадим даже бомбы загрузить на эти самолеты. Цель – немедленно оставить пепел от этих баз», — подчеркивает Баранец.

Также Россия не забудет об американских базах за пределами США. Например, в Европе в первую очередь сгорит все, что расположено поблизости от военной базы «Рамштайн» — в радиусе нескольких десятков километров от этого объекта останется лишь ядерный пепел, считает Баранец.

В заключение обозреватель КП подчеркнул, что первоочередными задачами российской армии будет уничтожить все, что касается ядерных вооружений и систем управления.