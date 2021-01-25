Сын Ефремова откровенно рассказал о проблемах с алкоголем

Актер Никита Ефремов, отец которого устроил пьяное ДТП в центре Москвы, признался, что впервые задумался о проблемах с алкоголем в 24 года.

Актер Никита Ефремов, отец которого устроил пьяное ДТП в центре Москвы, признался, что впервые задумался о проблемах с алкоголем в 24 года.

Заслуженный артист России Михаил Ефремов страдает от проблем с алкоголем. Пагубная привычка стала причиной страшной аварии летом 2020 года, из-за которой актер сейчас находится в СИЗО. Его сын признался в интервью для шоу "Осторожно, Собчак!", что ему передались те же проблемы со спиртным, что и отцу. Уже в юношестве он почувствовал тягу к алкоголю, а когда начал работать актером – это уже создавало определенные проблемы.

"Работе он стал мешать, когда я сорвал какую-то там первую съемку или что-то такое. Я понял, что у меня проблемы, когда все вокруг начали про это говорить. На съемке я был какой-то невменяемый вообще, пришлось отменить. Потом я заплатил штраф, все переснимали. Штраф был примерно больше 500 тысяч", —поделился актер.

Он вспомнил, что первый раз сорвал съемку в 24 года. Тогда Ефремов был настолько пьян, что работа всей съемочной группы была сорвана. В настоящее время артист контролирует свою пагубную привычку.