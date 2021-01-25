Роскосмос продолжит консультации с США по проекту Gateway

Руководство Роскосмоса выразило готовность к продолжению консультаций по вопросу создания окололунной станции с коллегами из США, заявили в российской госкорпорации.

Руководство Роскосмоса выразило готовность к продолжению консультаций по вопросу создания окололунной станции с коллегами из США, заявили в российской госкорпорации.

Россия не будет участвовать в реализации проекта Gateway, подразумевающего создание космической станции на орбите Луны, отметили в пресс-службе Роскосмоса. Тем не менее госкорпорация продолжит консультативную деятельность совместно с американской стороной.

"Российская сторона продолжает мониторить ситуацию и готова продолжить с американской стороной диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес", — подчеркнули в Роскосмосе.

Решение отказаться от участия в реализации программы было принято руководством госкорпорации по результатам составления меморандума о взаимопонимании в рамках сотрудничества по проекту постройки окололунной станции, добавили представители Роскосмоса.