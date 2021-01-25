Следователи проводят проверку после падения опор ЛЭП во Владивостоке

Средства из государственного бюджета были использованы, чтобы устранить неполадки из-за падения опор ЛЭП во Владивостоке. Следствие выясняет обстоятельства случившейся аварии.

Средства из государственного бюджета были использованы, чтобы устранить неполадки из-за падения опор ЛЭП во Владивостоке. Следствие выясняет обстоятельства случившейся аварии.

Из-за падения опор ЛЭП во Владивостоке, которое произошло во время ледяного дождя и привело к тому, что местные жители остались на неделю без электричества, было возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе прокуратуры рассказали, что ситуация стала возможной из-за того, что должностные лица проводили ненадлежащий контроль за техническим состоянием линейного объекта.

Администраторы объекта не приняли своевременных мер по замене и модернизации устаревшего оборудования. Чтобы устранить неполадки, были привлечены силы и материальные ресурсы из бюджета городского округа. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело о халатности, сообщил телеканал "360".