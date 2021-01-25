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11:39   25 Января 2021
Происшествия

Следователи проводят проверку после падения опор ЛЭП во Владивостоке

Следователи проводят проверку после падения опор ЛЭП во Владивостоке

Средства из государственного бюджета были использованы, чтобы устранить неполадки из-за падения опор ЛЭП во Владивостоке. Следствие выясняет обстоятельства случившейся аварии.

Из-за падения опор ЛЭП во Владивостоке, которое произошло во время ледяного дождя и привело к тому, что местные жители остались на неделю без электричества, было возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе прокуратуры рассказали, что ситуация стала возможной из-за того, что должностные лица проводили ненадлежащий контроль за техническим состоянием линейного объекта.

Администраторы объекта не приняли своевременных мер по замене и модернизации устаревшего оборудования. Чтобы устранить неполадки, были привлечены силы и материальные ресурсы из бюджета городского округа. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело о халатности, сообщил телеканал "360".

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#ск #владивосток #лэп

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