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11:37   25 Января 2021
Политика

РУСАДА отказалось оспаривать решение CAS по санкциям против российского спорта

РУСАДА отказалось оспаривать решение CAS по санкциям против российского спорта

РУСАДА решило не подавать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Российское антидопинговое агентство прокомментировало решение CAS. По мнению руководства РУСАДА, решение Спортивного арбитражного суда является несправедливым и необоснованным. Ранее иск Всемирного антидопингового агентства к РУСАДА был частично поддержан CAS в декабре прошлого года. Спортивный арбитражный суд лишил антидопинговое агентство РФ статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

"По мнению РУСАДА, такие суждения основываются на неверной и односторонней оценке фактов. Мы сожалеем, что CAS не принял во внимание детально изложенные доводы и доказательства, представленные РУСАДА", — написано в сообщении.

Вместе с тем российская организация поприветствовала тот факт, что CAS отказал WADA в удовлетворении требования о наложении коллективных санкций на невиновных атлетов. В антидопинговом агентстве уверены, что такие ограничения противоречат духу и букве Олимпийской хартии, и могли установить опасный прецедент, угрожающий самим фундаментальным началам олимпийского движения.

Российские спортсмены по решению Спортивного арбитражного суда были лишены возможности выступать под флагом и гимном РФ на чемпионатах мира и Олимпийских играх до 16 декабря 2022 года.

Ранее телеканал "360" писал, что биатлонисты из России массово снялись с соревнований после визита допинг-офицеров.

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