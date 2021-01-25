РУСАДА отказалось оспаривать решение CAS по санкциям против российского спорта

РУСАДА решило не подавать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщили в пресс-службе организации.

РУСАДА решило не подавать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Российское антидопинговое агентство прокомментировало решение CAS. По мнению руководства РУСАДА, решение Спортивного арбитражного суда является несправедливым и необоснованным. Ранее иск Всемирного антидопингового агентства к РУСАДА был частично поддержан CAS в декабре прошлого года. Спортивный арбитражный суд лишил антидопинговое агентство РФ статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

"По мнению РУСАДА, такие суждения основываются на неверной и односторонней оценке фактов. Мы сожалеем, что CAS не принял во внимание детально изложенные доводы и доказательства, представленные РУСАДА", — написано в сообщении.

Вместе с тем российская организация поприветствовала тот факт, что CAS отказал WADA в удовлетворении требования о наложении коллективных санкций на невиновных атлетов. В антидопинговом агентстве уверены, что такие ограничения противоречат духу и букве Олимпийской хартии, и могли установить опасный прецедент, угрожающий самим фундаментальным началам олимпийского движения.

Российские спортсмены по решению Спортивного арбитражного суда были лишены возможности выступать под флагом и гимном РФ на чемпионатах мира и Олимпийских играх до 16 декабря 2022 года.

Ранее телеканал "360" писал, что биатлонисты из России массово снялись с соревнований после визита допинг-офицеров.