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11:24   25 Января 2021
Политика

Кулеба увидел "химию" в отношениях Зеленского и Байдена

Кулеба увидел "химию" в отношениях Зеленского и Байдена

Президент Украины Владимир Зеленский найдет общий язык с американским лидером Джо Байденом, так как между ними есть "химия", считает глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Министр считает, что Байден и Зеленский стали лидерами "в моменты истории". Для президентов США и Украины сейчас в приоритете "примирение различных частей общества". Кулеба считает, что именно этот вопрос "объединяет" Владимира Зеленского и Джо Байдена.

"Эта химия, как любят говорить американцы, обязательно сработает", — отметил Дмитрий Кулеба.

Эксперт ранее объяснил, что лидер Украины вызывает у руководства США некую настороженность. Однако Зеленский сделает все возможное, чтобы наладить диалог с американским президентом, передавал телеканал "360".

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