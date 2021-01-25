К выборам в Госдуму левые партии создают политического «Франкенштейна»

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов объявил, что его детище сливается с партиями «За правду» и «Патриоты России». Объединение нужно, чтобы «влиять на социальную политику государства».

Год думских выборов в России начался активно уже сейчас, задолго до дня голосования (в этом году он выпадает на 19 сентября). На левом фланге происходит концентрация войск. Четвертая политическая сила в стране — «Справедливая Россия» — объявила о слиянии с другими партиями и начала ребрендинг. Скорее всего, у нее будет новое имя «Справедливая Россия – За правду».

Более того, в объединительном кураже Миронов предложил слиться воедино вообще всем партиям левого фронта в России, в том числе КПРФ и ЛДПР. Если процесс укрупнения партий пойдет такими темпами, можно заглянуть в будущее: возможна ли двухпартийная система в России?

Как считает дипломат, политолог и публицист Ростислав Ищенко, видимо, каждая из сторон сомневается в том, что она сможет пройти в Думу самостоятельно. Поэтому идея такого шага понятна: объединить электораты в надежде получить больший процент. Но этого, скорее всего, не произойдет, полагает Ищенко. Однако, по его прогнозам, в итоге они могут даже потерять, чем приобрести.

«Они же рекламируют себя, как левый центр. А у нас, действительно, есть проблема с левым центром. Другое дело, что эти партии весьма условно можно назвать левоцентристскими. Но, думаю, что этот механизм объединения им вряд ли поможет. У них очень разные электораты, они все ориентировались на разные группы населения, и они не сшиваются вот так просто. Наоборот, при таком слиянии возможны противоречия. Что ж, впредь будет наука», – считает эксперт.

По поводу призыва Миронова к ЛДПР объединяться со всеми левыми силами, политолог отметил, что либерал-демократов сложно назвать левой партией, т.к. она всегда позиционировала себя как партия правого центра (в то время, как СР представляет левый центр). Нужно понимать, что это совершенно разные структуры и разный избиратель, подчеркнул Ищенко. Избиратели Жириновского вряд ли проголосуют за Миронова. Избиратели Прилепина голосуют за Прилепина.

«Да, идея создать мощный центр, право-левый, и сдвинуть любых радикалов на окраины спектра – она, конечно, хороша. Но пока эту функцию выполняет «Единая Россия». Она собирает голоса как «партия власти». Но было бы хорошо, если бы на ее месте оказалась сила, собирающая голоса именно как партия, а не просто как экстраполяция Путина», – подчеркнул Ростислав Ищенко.

Но на эту роль не тянут ни Миронов, ни Жириновский, ни все остальные, уверен политолог. Вряд ли они смогут собрать новое количество избирателей, чтобы вырасти до назначения, скажем, правительства. По мнению эксперта, это уходящая натура, партии нашего счастливого прошлого. Что касается непредсказуемого будущего, надо создавать новые политические силы, нужно искать свой электорат, только не путем механического объединения. Это никогда не играло раньше, не сыграет и сейчас, уверен собеседник агентства.

Ростислав Ищенко допустил, что в России возможна двухпартийная система, но это не вопрос ближайшего будущего.

«В принципе, возможна [двухпартийная система]. Но пока я не вижу оснований для ее создания. У нас еще нет второй партии, которая могла бы конкурировать с «Единой Россией». Доверие к исполнительной власти обеспечивает этой партии голоса. Если завтра Путин скажет, что "я «Единой России» не доверяю", за нее не проголосуют. Любые партии поддерживают в том смысле, насколько они работают на интересы государства. А теоретически возможно все», - сказал политолог.

С мнением Ищенко не согласен политический консультант Вадим Березиков.

«Двухпартийная система в России невозможна, тем более, если за левое крыло брать вот этого Франкенштейна [новая сила «Справедливая Россия – За правду»]. Монстром его назвать нельзя, скорее, это гофмановский карлик Крошка Цахес. Кто-то из моих коллег уже сказал, что «ноль плюс ноль все равно будет равно нулю». Понятно, зачем это нужно Миронову. Он полагал, что это добавит к электоральному рейтингу эсеров те 2–3%, которые набирали «патриоты» и «заправдинцы» на прошлых кампаниях», - рассуждает Березиков.

Но нельзя списывать со счетов КПРФ, которая имеет достаточно объемный электоральный пласт. И пока не уйдут те люди, которые жили при СССР, партия Зюганова будет жива.

«Единую Россию» тоже изредка штормит, начинают говорить о ее крахе или ребрендинге, или объединении с некими патриотическими силами. Но эта центристская партия, естественно, остается. Однако есть еще и ЛДПР, которая тоже работает на патриотическом поле. По сути, и «эсеры», и ЛДПР – это ягоды одного электорального поля», — утверждает собеседник ПС.

Идею Миронова объединиться с КПРФ и ЛДПР Березиков назвал нереальной, во всяком случае при нынешних лидерах этих политических сил. Владимир Жириновский создал партию одного человека. А КПРФ – это серьезная сила, которая опирается на реальные электоральные слои. Чего нельзя сказать о тех же «эсерах», у которых своего электората, по сути, нет. Это некая интеллигентская прослойка с патриотическими взглядами, но она слишком тонка.

«С появлением новых партий у людей появилась реальная, уже несколько позабытая альтернатива при голосовании. И тем самым размывается поле не только «Единой России», но и наших официальных оппозиционных партий. В той же экологической повестке вдруг появляется «Зеленая альтернатива», которая ярко заявляет о себе сразу в нескольких регионах. И все! Часть людей от «Справедливой России» уже отрезана», — объяснил Вадим Березиков причину призыва Сергея Миронова к объединению левых сил.

Собеседник «Политики Сегодня» уверен, что создание новой партии на основе «Справедливой России» и «За правду» сыграет против лидера последней — писателя Захара Прилепина.

«Это объединение на руку как раз совсем не Прилепину, тут его Миронов абсолютно переиграет. Сейчас или через полгода, но в длинном названии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», я уверен, финал как-то незаметно обрежется. И все это опять превратится в простую «Справедливую Россию»… «выхухолей», — прогнозирует Березиков.

Вряд ли ребрендинг поможет эсерам получить больше мест в новом созыве Госдумы, считает эксперт.

«Полагаю, что они останутся на четвертом месте. И мы вновь получим четырехфракционную Думу. На третьем месте, вероятнее всего, окажется ЛДПР. Более того, у ЛДПР даже есть шанс побороться с коммунистами за второе место. Потому что риторика у Жириновского популистская и жесткая одновременно. И она как раз отвечает чаяниям тех людей, которые традиционно голосуют за коммунистов. Неслучайно ЛДПР на протяжении последних лет растет, и достаточно серьезно».

Справедливороссы после объединения могут рассчитывать на прибавление максимум 2% к рейтингу, который сейчас на уровне 7%, полагает Вадим Березиков. Таким образом, все же получат гарантированные места в Госдуме, для прохождения в которую нужно набрать более 5% голосов.