Павел Грудинин продолжает воевать с юными жителями Совхоза им. Ленина

Отбивать атаки олигарха приходится руководителям кружков и директору Дворца культуры, в котором продолжают работу детские студии.

Еще в конце минувшего года подмосковный олигарх Павел Грудинин вышел на тропу войны с жителями поселка Совхоз им. Ленина и отказался продлевать договор аренды местного Дворца культуры (ДК). Когда после жалобы руководства учреждения суд встал на сторону детей, миллиардер-махинатор отключил во всем здании электричество.

И это еще полбеды: олигарх и его подручные продолжают оказывать неприкрытое давление как на родителей, чьи дети с радостью посещают ДК, так и на педагогов, которые решили не бросать свои обязанности и занимаются с детишками в светлое время суток.

«Я возобновила занятия хореографического коллектива "Ритмы детства", — рассказывает руководитель студии Розалин Филина. — Накануне я сбросила эту информацию в наш общий чат. Наверное, кто-то из родителей рассказал об этом Павлу Грудинину. Он позвонил мне и стал кричать, что запрещает проводить занятия, потому что я что-то нарушаю».

По словам женщины, она спокойным, но непреклонным тоном поставила собеседника перед фактом: работа кружка ничего не нарушает, а потому будет продолжена. На ее вопрос, когда олигарх вновь включит в здании электричество, тот презрительно бросил: «Никогда!»

Подручные Грудинина пошли дальше и накануне, 21 января, под предлогом запрета от несуществующей пожарной инспекции попытались сорвать работу ДК и заблокировать здание. Директор МБУК «Центр культуры Совхоза имени Ленина» Николай Жуков вызвал полицию, которая утихомирила смутьянов.

В свою очередь глава территориального отдела администрации Ленинского городского округа Андрей Извеков объяснил, что претензии Грудинина абсолютно беспочвенны.

«Действительно, имеется некое предписание, которое с уверенностью можно назвать "филькиной грамотой". На каком основании оно выдано, почему о нем не осведомлены сотрудники МЧС — не ясно. Несмотря на сомнительное происхождение предписания, во время занятий в Доме Культуры будет организовано дежурство пожарных постов», — объясняет Извеков.

Противопожарная сигнализация в здании ДК функционирует. Ее подключили к специальным аккумуляторам сотрудники противопожарного надзора. Дети могут ходить на занятия в светлое время суток.

Это очередная атака рейдеров, но нет уверенности, что она не повторится, ведь чем дальше — тем чаще жители поселка становятся жертвами аппетитов Грудинина. Осенью 2020 года олигарх лишил детей школьных автобусов, а позже взялся и за пенсионеров: алчность «красного барина» выгнала на улицу более 200 пенсионеров, которые посещали клуб пожилых людей «Золотая осень».