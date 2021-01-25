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11:13   25 Января 2021
Общество

Оперштаб сообщил о 19 290 новых случаях коронавируса в РФ за сутки

Оперштаб сообщил о 19 290 новых случаях коронавируса в РФ за сутки

Медики сообщили о 19 290 новых больных с коронавирусом, выявленных за прошедшие сутки. Статистику по РФ представил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Сообщается, что новые заболевшие обнаружены в 84 регионах страны. По данным медиков, в 10,3% случаев у пациентов не было клинических проявлений болезни.

За прошедшие сутки зафиксировано 456 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Полностью от симптомов заболевания избавились 19 003 человека.

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#россия #статистика #коронавирус

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