Оперштаб сообщил о 19 290 новых случаях коронавируса в РФ за сутки

Медики сообщили о 19 290 новых больных с коронавирусом, выявленных за прошедшие сутки. Статистику по РФ представил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Медики сообщили о 19 290 новых больных с коронавирусом, выявленных за прошедшие сутки. Статистику по РФ представил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Сообщается, что новые заболевшие обнаружены в 84 регионах страны. По данным медиков, в 10,3% случаев у пациентов не было клинических проявлений болезни.

За прошедшие сутки зафиксировано 456 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Полностью от симптомов заболевания избавились 19 003 человека.